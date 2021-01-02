В Киеве выбрали лучшее туристическое видео о столице

В столице Украины показали видеоролик, который победил на конкурсе работ "Твой Киев".

Как сообщило Управление туризма и промоций КГГА, первое место среди 50 участников досталось Екатерине Ивановой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жюри оценивало работы за креативность, оригинальность, качество контента, актуальность и раскрытие темы туризма в столице.

"Самому молодому участнику конкурса было 15 лет. Мы благодарны каждому за участие и за любовь к родному городу, ведь именно вы и молодая элита, в руках которой будущее Киева", – сказала начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

Иванова получила туристическую путевку с открытой датой в Чернобыль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как зимний Киев выглядел на старинных открытках.