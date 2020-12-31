У Києві сталась "п'яна" ДТП за участю авто на дипломатичних номерах

У Дніпровському районі Києва ввечері 30 грудня на вулиці Шептицького сталася ДТП за участю автобуса та автомобіля на дипломатичних номерах.

Як повідомили OBOZREVATEL у патрульній поліції Києва, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

"За кермом легкового автомобіля перебував співробітник однієї з дипломатичних установ. На нього було складено адмінматеріали за статтями 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП", – розповіли у пресслужбі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Оболонському районі Києва увечері 29 грудня п'яний водій Nissan не впорався з керуванням і протаранив три автомобілі.

За словами очевидців, він нібито намагався імітувати серцевий напад.