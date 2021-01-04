У Києві відзняли підлітків, які зачепилися за електричку. Відео

У Києві двоє неповнолітніх хлопців каталися на електричці, причепившись зовні до останнього вагона.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, пасажири, що проходили повз, не намагалися зупинити підлітків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У пресслужбі патрульної поліції Києва OBOZREVATEL уточнили, що за таке правопорушення передбачено адміністративну відповідальність для батьків неповнолітніх.

"Це стаття 185 КУпАП – тобто, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Вона передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 800 до 1,6 тисяч гривень", – зазначили в поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві школярі у віці приблизно 10-12 років проїхалися на трамваї, причепившись до нього зовні.