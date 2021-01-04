В Киеве засняли подростков, зацепившихся за электричку. Видео

В Киеве двое несовершеннолетних парней катались на электричке, прицепившись снаружи к последнему вагону.

Как сообщает dtp.kiev.ua, проходившие мимо, не пытались остановить подростков (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В пресс-службе патрульной полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность для родителей несовершеннолетних.

"Это статья 185 КУоАП – то есть, невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Она предусматривает ответственность в виде штрафа от 800 до 1,6 тысяч гривен", – отметили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве школьники в возрасте около 10-12 лет проехались на трамвае, прицепившись к нему снаружи.