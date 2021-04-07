У Києві можуть продовжити жорсткий локдаун до 15 травня

У Києві можуть продовжити жорсткий карантин до 15 травня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу не покращиться.

Про це OBOZREVATEL повідомило інформоване джерело в Київській міській державній адміністрації.

За словами нашого співрозмовника, відповідне рішення міська влада може ухвалити вже наприкінці тижня.

Зазначимо, що рішення може бути пов'язане з тим, що в травні киян чекають довгі вихідні, з 1 по 4 число (День праці та православний Великдень. – Ред.), і з 8 по 10 число (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. – Ред.).

Такі суворі заходи повинні зменшити кількість нових заражень COVID-19.

Водночас голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі OBOZREVATEL заявив, що не чув про подібні плани столичної влади.

Нагадаємо, в Києві протягом минулої доби, 6 квітня, зареєстрували 1417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 – це найвищий показник в Україні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через коронавірус переповнені медустанови, а лікарі працюють на знос. Заповненість ліжко-місць у лікарнях столиці – 77%.