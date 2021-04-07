В Киеве медучреждения переполнены, а врачи работают изо всех сил, – Кличко

В Киеве из-за коронавируса переполнены медучреждения, а врачи работают на износ.

Об этом на ежедневном пресс-брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 183 пациентов с диагнозом COVID-19. А также – 489 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 672 человека", – сообщил Кличко.

Глава Киевской городской государственной администрации также сообщил, что в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4608 больных коронавирусом. Из них 46 детей. 3222 пациента в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3878 человек. Под аппаратами ИВЛ – 69 больных.

Виталий Кличко отметил, что ситуация с коронавирусом в столице крайне сложная.

"Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – более 77%. Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, которые принимают больных коронавирус киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100 процентов", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за прошедшие сутки, 6 апреля, зарегистрировали 1417 случаев коронавирусной болезни COVID-19.