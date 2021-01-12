У Києві чоловік впав на платформу на зупинці трамвая
У Києві у вівторок, 12 січня, чоловік впав на посадкову платформу на зупинці трамвая біля станції метро "Чернігівська".
Як повідомляє "Київпастранс", через НП затримується рух трамваїв № 8, 22, 29, 28, 33К у напрямку станції метро "Позняки".
На місце події викликали швидку допомогу.
Інформоване джерело OBOZREVATEL уточнило, що про інцидент повідомив водій громадського транспорту. "Чоловік похилого віку (70-80 років) заходив у трамвай, оступився, впав на асфальт і знепритомнів", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У метрополітені Києва 11 січня чоловік впав зі сходів під час переходу між станціями.
Пасажир травмував спину, йому було надано швидку медичну допомогу на місці.