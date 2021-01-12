В Киеве мужчина упал на платформу на остановке трамвая

В Киеве во вторник, 12 января, человек упал на посадочную платформу на остановке трамвая возле станции метро "Черниговская".

Как сообщает "Киевпастранс", из-за ЧП задерживается движение трамваев № 8, 22, 29, 28, 33К в направлении станции метро "Позняки".

На место происшествия вызвали скорую помощь.

Информированный источник OBOZREVATEL уточнил, что об инциденте сообщил водитель общественного транспорта. "Мужчина пожилого возраста (70-80 лет) заходил в трамвай, оступился, упал на асфальт и потерял сознание", – сказал он.

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