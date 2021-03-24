У Києві будівлю Офісу президента відмивають вручну та німецькими машинами. Фото

У середу, 24 березня, співробітники компанії SPG закінчували роботи з відмивання будівлі Офісу президента на вулиці Банковій, 11.

Робітники вже встигли відмити табличку на вході, а також почали відчищати від написів гранітне покриття площі перед будівлею ОП.

Усього на об'єкті працюють чотири людини. Найскладніше – це миття величезних вікон. Їх відчищають вручну.

А для відмивання гранітного цоколя будівлі використовують спеціальні мийні машини німецького виробництва. Завершити всі роботи планують у четвер, 25 березня.

Зазначимо, будівля ОП є пам'яткою архітектури національного значення. Її побудували в 1936-1939 роках за проєктом архітектора Сергія Григор'єва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Правоохоронці назвали сімох людей, причетних до погромів під Офісом президента на акції, яка 20 березня відбулася на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Водночас один із них – затриманий раніше письменник і ветеран Владислав Стафійчук. Його суд уже відправив під домашній арешт.