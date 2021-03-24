У Києві будівлю Офісу президента відмивають вручну та німецькими машинами. Фото
У середу, 24 березня, співробітники компанії SPG закінчували роботи з відмивання будівлі Офісу президента на вулиці Банковій, 11.
Робітники вже встигли відмити табличку на вході, а також почали відчищати від написів гранітне покриття площі перед будівлею ОП.
Усього на об'єкті працюють чотири людини. Найскладніше – це миття величезних вікон. Їх відчищають вручну.
А для відмивання гранітного цоколя будівлі використовують спеціальні мийні машини німецького виробництва. Завершити всі роботи планують у четвер, 25 березня.
Зазначимо, будівля ОП є пам'яткою архітектури національного значення. Її побудували в 1936-1939 роках за проєктом архітектора Сергія Григор'єва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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