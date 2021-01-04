В Києві з'явиться водний стадіон для підготовки олімпійців

У Києві обладнають Центр олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивний стадіон на Трухановому острові, а також водний стадіон у затоці Оболонь, Київську спортивну та реабілітаційно-оздоровчу базу олімпійської і паралімпійської підготовки.

Як йдеться на сторінці Генерального плану в Facebook, передбачено збільшення ємності і кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд майже удвічі.

У кожному районі заплановано універсальні спортивні комплекси, а в житлових кварталах (мікрорайонах) – приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, спортивні зали, включно з критими та відкритими басейнами.

Крім того, будуть побудовані спортивні парки на Дніпровських островах і в прибережних зонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з'явиться канатна дорога з трьома станціями, одна з них – Труханів острів.