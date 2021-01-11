Знаковий пам'ятник у Києві "пристосували" до "ковідної" реальності. Фото

У Києві біля головного офісу Служби безпеки України на вулиці Володимирській знаходиться символічний пам'ятник "Козак-переможець", який у мережі порівняли з тим, що він описує реальність сьогоднішнього світу.

Відповідний пост опублікувала місцева жителька Лариса Гуменюк на своїй сторінці в Facebook. За її словами, це мистецтво нагадує їй, як нібито козак робить дракону ПЛР-тест на коронавірус.

Киянка зазначила, що реалії вносять корективи в сприйняття світу.

Пам'ятник "Козак-переможець" Facebook Лариси Гуменюк

Варто відзначити, що сам пам'ятник "Козак-переможець" відкрили у 2015 році до Дня Незалежності України на честь учасників АТО.

Так, висловили повагу всім українським воїнам, які протистоять ворогові.

За задумом авторів, козак-воїн верхи на коні долає двоголового дракона, який уособлює образ зла, що наступає на схід України. І козак, і дракон стоять на постаменті в формі карти України.

Як виглядає пам'ятник "Козак-переможець" у Києві Look My Trips

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України відреагувала на скандал щодо зникнення з її сайту фото пам'ятника козаку, який вбиває двоголового дракона.