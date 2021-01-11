Знаковый памятник в Киеве "приспособили" к "ковидной" реальности. Фото

В Киеве возле главного офиса Службы безопасности Украины на улице Владимирской находится символический памятник "Казак-победитель", который в сети сравнили с тем, что он описывает реальность сегодняшнего мира.

Соответствующий пост опубликовала местная жительница Лариса Гуменюк на своей странице в Facebook. По ее словам, данное искусство напоминает ей, как якобы казак делает дракону ПЦР-тест на коронавирус.

Киевлянка отметила, что реалии вносят коррективы в восприятие мира.

Памятник "Казак-победитель" Facebook Ларисы Гуменюк

Стоит отметить, что сам памятник "Казак-победитель" открыли в 2015 году ко дню Независимости Украины в честь участников АТО.

Таким образом выразили уважение всем украинским воинам, которые противостоят врагу.

По замыслу авторов, казак-воин верхом на лошади преодолевает двуглавого дракона, олицетворяющего образ зла, которое наступает на восток Украины. И казак, и дракон стоят на постаменте в форме карты Украины.

Как выглядит памятник "Казак-победитель" в Киеве Look My Trips

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины отреагировала на скандал вокруг исчезновения с ее сайта фото памятника казаку, который убивает двуглавого дракона.