Знаковий пам'ятник у Києві "пристосували" до "ковідної" реальності. Фото
У Києві біля головного офісу Служби безпеки України на вулиці Володимирській знаходиться символічний пам'ятник "Козак-переможець", який у мережі порівняли з тим, що він описує реальність сьогоднішнього світу.
Відповідний пост опублікувала місцева жителька Лариса Гуменюк на своїй сторінці в Facebook. За її словами, це мистецтво нагадує їй, як нібито козак робить дракону ПЛР-тест на коронавірус.
Киянка зазначила, що реалії вносять корективи в сприйняття світу.
Варто відзначити, що сам пам'ятник "Козак-переможець" відкрили у 2015 році до Дня Незалежності України на честь учасників АТО.
Так, висловили повагу всім українським воїнам, які протистоять ворогові.
За задумом авторів, козак-воїн верхи на коні долає двоголового дракона, який уособлює образ зла, що наступає на схід України. І козак, і дракон стоять на постаменті в формі карти України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України відреагувала на скандал щодо зникнення з її сайту фото пам'ятника козаку, який вбиває двоголового дракона.