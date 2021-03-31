У Києві відомчі лікарні не надали достатньо ліжко-місць для хворих на COVID-19 – КМДА

У Києві почали приймати хворих на COVID-19 у трьох лікарнях "Укрзалізниці". Але не в тій кількості, у якій було обіцяно.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в середу, 31 березня, ці медустанови МОЗ визначило для прийому хворих на коронавірус киян ще в жовтні 2020 року.

"Що стосується інших медичних установ – відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал. Незважаючи на наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на COVID-19 киян", – зазначив Кличко.

Мер Києва уточнив, що сьогодні пацієнтів із COVID-19 приймають у 30 медустановах столиці. Водночас місто готує для них додаткові ліжка.

"На сьогоднішній день у Києві 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На цьому тижні столиця почала розгортати ще 236 ліжок. Усього з початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок", – зазначив Кличко.

Мер столиці нагадав, що місто додатково виділило з резервного фонду понад 23,5 мільйони гривень на закупівлю гостро необхідного обладнання для київських лікарень. Зокрема, на придбання концентраторів кисню, моніторів пацієнта та апаратів штучної вентиляції легенів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на доплати медикам Києва з бюджету міста додатково виділено понад 1,4 мільярда гривень.