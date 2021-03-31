В Киевсовете рассказали, сколько средств выделили на доплаты медикам Киева

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Деньги нашли несмотря на дефицит бюджета столицы

На доплаты медикам Киева из бюджета города дополнительно выделено более 1,4 миллиарда гривен.

Как рассказал глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко, на этот шаг столичные власти пошли, поскольку возможности госбюджета ограничены, передает издание Вечерний Киев.

Он добавил, что в этом году бюджет Киева составляет более 60 млрд гривен. При этом расходы – 57 млрд гривен.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица может получить вакцину против коронавируса в ближайшие несколько недель. Он добавил, что лично ведет переговоры с производителями препаратов.

"До того момента, как контракт будет подписан, об этом объявлять не нужно, но уверен, что в ближайшие недели город Киев сможет получить вакцину", – сказал городской глава.

Кличко планирует закупить вакцину для Киева за счет местного бюджета. Он напомнил, что на это было выделено 140 миллионов гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение 30 марта зарегистрировали 1100 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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