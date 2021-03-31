В Киеве ведомственные больницы не дали достаточно койко-мест для больных COVID-19 – КГГА

Олег Тимченко Жизнь столицы 13:36, 31.03.2021 Обновлено: 13:43, 31.03.2021

В Киеве начали принимать больных COVID-19 в трех больницах "Укрзалізниці". Но не в том количестве, в котором было обещано.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, в среду, 31 марта, эти медучреждения Минздрав определил для приема заболевших коронавирусом киевлян еще в октябре 2020 года.

"Что касается других медицинских учреждений – ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, где есть и кровати, и медперсонал. Несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян", – отметил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что сегодня пациентов с COVID-19 принимают в 30 медучреждениях столицы. При этом город готовит для них дополнительные кровати.

"На сегодняшний день в Киеве 6169 коек для лечения больных COVID-19. На этой неделе столица начала разворачивать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1100 коек", – отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что город дополнительно выделил из резервного фонда более 23,5 миллиона гривен на закупку остро необходимого оборудования для киевских больниц. В частности, на приобретение концентраторов кислорода, мониторов пациента и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на доплаты медикам Киева из бюджета города дополнительно выделено более 1,4 миллиарда гривен.

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