У Києві скасували зняття обмеження швидкості в 50 км/год

Влада Києва не дозволятиме підвищення швидкості руху до 80 кілометрів на годину із 1 квітня на дорогах міста.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, на тих вулицях, де можна їздити з такою швидкістю, фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП.

"На сьогодні жодна із 17 вулиць, де з 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху, не відповідає повністю необхідним критеріям", – підкреслили в КМДА.

Повідомляється, що обстеження провели представники Департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, КП "Київавтодор" і КП "Центр організації дорожнього руху".

Нагадаємо, у жовтні 2020 року на 7 вулицях столиці ввели обмеження швидкісного режиму з 80 до 50 кілометрів на годину для того, щоб знизити аварійність у місті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з 1 квітня на 7 вулицях міста повинні були перестати діяти обмеження швидкісного режиму для автомобілів у 50 кілометрів на годину.