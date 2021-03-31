В Киеве отменили снятие ограничения скорости в 50 км/ч

Власти Киева не будут разрешать повышение скорости движения до 80 километров в час с 1 апреля на дорогах города.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, на тех улицах, где можно ездить с подобной скоростью, фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП.

"На сегодня ни одна из 17 улиц, где с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения, не соответствует полностью необходимым критериям", – подчеркнули в КГГА.

Сообщается, что обследование провели представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управление патрульной полиции, КП "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения".

Напомним в октябре 2020 года на 7 улицах столицы ввели ограничение скоростного режима с 80 до 50 километров в час для того, чтобы снизить аварийность в городе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 1 апреля на 7 улицах города должны были перестать действовать ограничение скоростного режима для автомобилей в 50 километров в час.