В Киеве на 7 улицах отменят ограничения скорости в 50 км/ч
В Киеве с 1 апреля на 7 улицах города перестанет действовать ограничение скоростного режима для автомобилей в 50 километров в час.
Как сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, оно вводилось в октябре 2020 года для того, чтобы снизить аварийность в городе.
Так, с начала апреля со скоростью 80 километров в час можно двигаться на следующих участках дороги:
просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
Надднепрянское шоссе;
Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Отметим, что в Киеве коммунальщики начали ремонтные работы на дорогах города. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения дорожного покрытия.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 27 февраля и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.