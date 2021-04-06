У КМДА розповіли про ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ в Києві

У Києві з 29 березня по 4 квітня зареєстровано 26 276 хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ).

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності – на 1,1% у порівнянні з попереднім тижнем, передає пресслужба КМДА.

Захворіли 6529 дітей (зниження на 12,8%) та 19747 дорослих (зростання на 3,5%).

"У структурі захворюваності діти складають 24,8%, а на попередньому тижні – 28,2%. 44,2% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 18,3% – зареєстровано 2886 випадків", – розповів Поворозник .

Він зазначив, що до медичних установ на минулому тижні госпіталізовано 1987 осіб, з них 78 – діти.

"Я не раз говорив, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ безпосередньо впливає на кількість госпіталізованих. Адже сьогодні всі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на захворювання коронавірусом... Тому дотримуйтеся карантинних обмежень, бережіть себе і своїх рідних", – резюмував Поворозник .

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 5 квітня зареєстрували 1432 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.