В киевском метрополитене рассказали, как происходит замена рельс и шпал

Несмотря на карантин, в киевском метро за три месяца в метро заменили 1,6 км рельсов и 434 шпалы.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

В 1 квартале 2021 в киевском метрополитене было заменено 434 шпалы. Из них 120 – на железобетонные и 314 – на деревянные.

В метрополитене отметили, что железобетонные шпалы укладываются на открытых участках, кроме мостов, и на территории электродепо, а деревянные – в туннелях. Также предприятие обрабатывает варианты использования полимерно-композитных шпал, производимых из переработанных материалов.

Кроме того, в указанный период была проведена замена 1,6 км рельсов. Каждую ночь для выполнения таких работ получается более 500 работников подземки.

"Замена рельсов и шпал – одни из самых тяжелых работ для выполнения и проводятся фактически вручную, поскольку габариты конструкций метро крайне ограничивают возможности автоматизации процессов", – отметили в подземке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продолжается строительство двух станций метро на Виноградарь –"Мостицкой" и "Проспекта Правды", их должны открыть в конце 2021 года.