У Київраді розповіли, скільки коштів виділили на доплати медикам Києва

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
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Гроші знайшли незважаючи на дефіцит бюджету столиці

На доплати медикам Києва з бюджету міста додатково виділено понад 1,4 мільярда гривень.

Як розповів глава Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко, на цей крок столична влада пішла, оскільки можливості держбюджету обмежені, передає видання Вечірній Київ.

Він додав, що в цьому році бюджет Києва складає понад 60 млрд гривень. При цьому витрати – 57 млрд гривень.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця може отримати вакцину проти коронавірусу в найближчі кілька тижнів. Він додав, що особисто веде переговори з виробниками препаратів.

"До того моменту, як контракт буде підписаний, про це оголошувати не потрібно, але впевнений, що в найближчі тижні місто Київ зможе отримати вакцину", – сказав міський голова.

Кличко планує закупити вакцину для Києва за рахунок місцевого бюджету. Він нагадав, що на це було виділено 140 мільйонів гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві протягом 30 березня зареєстрували 1100 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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