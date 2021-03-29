У Києво-Печерській лаврі тисячі прихожан УПЦ МП без масок помолилися за припинення пандемії. Фото
В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 28 березня священики РПЦ в Україні (УПЦ МП) на чолі з їх головою, митрополитом Онуфрієм, провели багатолюдну службу, на якій порушувалися карантинні норми.
Фотографії, які свідчать про це, були опубліковані на сайті Лаври. Як повідомляється на Facebook-сторінці "Центр інформації УПЦ", у неділю до собору прийшли тисячі парафіян.
"За богослужінням була вознесена сугуба молитва про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів та одужання хворих", – сказано в повідомленні.
На знімках, зроблених в Успенському соборі 28 березня, видно, що люди стояли впритул одне до одного. Ніхто з тих, хто потрапив у кадр, маски не носив.
Зазначимо, що, згідно із затвердженими правилами, в столиці України до 9 квітня заборонено проводити релігійні заходи, якщо не дотримана дистанція (одна особа на 10 квадратних метрів). Київ, нагадаємо, перебуває в "червоній" зоні карантину.
Відео зі служби, на якому також видно порушення карантину:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
COVID-19 у Києві 28 березня, заразилися 402 особи, з них 20 – діти. Це значно нижче, ніж реєстрували в столиці весь минулий тиждень – із 23 до 27 числа щоденний приріст хворих у середньому становив 1200 осіб.
Влада Києва розглядає варіант із закриттям шкіл, садочків і зупинкою транспорту в місті.