В Киеве могут остановить транспорт и закрыть учебные заведения

Власти Киева рассматривают вариант с закрытием школ, садиков и остановкой транспорта из-за критической ситуации с коронавирусом.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник:

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан... Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу... Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", – заявил Поворозник.

По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за минувшие сутки, 28 марта, заразились 402 человека, из них 20 – дети. Это значительно ниже, чем регистрировали в столице всю прошлую неделю – с 23 по 27 число ежедневный прирост больных в среднем составлял 1200 человек.