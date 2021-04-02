У Києві знову за добу зафіксували понад 1100 хворих на COVID-19

У Києві протягом минулої доби, 1 квітня, зареєстрували 1164 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1710 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано у Львівській (1668), Одеській (1 608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

Станом на ранок п'ятниці, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 711 630 випадків коронавірусної інфекції. З них рекордні 19 893 – виявлені за минулу добу. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники. Було госпіталізовано 5040 осіб, летальних випадків – 433.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 19 097 українців.

Станом на п'ятницю, 2 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 130,1 млн осіб. За минулий день виявили 686 498 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 104,8 млн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 31 березня зареєстрували 1150 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.