В Киеве вновь за сутки зафиксировали более 1100 больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 1 апреля, зарегистрировали 1164 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1710 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

По состоянию на утро пятницы, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 1 711 630 случаев коронавирусной инфекции. Из них рекордные 19 893 – обнаружены за прошедшие сутки. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника. Были госпитализированы – 5040 человек, летальных случаев – 433.

Прививку против коронавируса за сутки получили 19 097 украинцев.

По состоянию на пятницу, 2 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,1 млн человек. За минувший день выявили 686 498 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 104,8 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 31 марта зарегистрировали 1150 случаев коронавирусной болезни COVID-19.