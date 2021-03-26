У Києві знищили столітні дуби в Голосіївському лісі – в Держекоінспекції назвали причину. Фото

У Києві розгорівся скандал через те, що невідомі під виглядом працівників комунальної служби зрізали 17 столітніх дубів у Голосіївському лісі.

Про це повідомив паблік "Клуб Корінного Киянина".

"За Сільськогосподарським провулком, біля ботанічного саду НУБіП, представники "Зеленбуду" зрізали 17 столітніх дубів. У них на руках були документи про те, що вони мають право зрізати сухостій. Однак жоден із дубів не був сухим", – повідомили в пабліку.

Там уточнили, що представники комунальної служби відповіли людям, що дерева росли не на території Голосіївського парку, а в ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування та в них є на це повне право.

Частину дерев уже вивезли. "Клуб Корінного Киянина"

Як виявилося, КО "Київзеленбуд" не має до цього випадку жодного стосунку. Керівництво комунального об'єднання вже подало скаргу до Державної екологічної інспекції України.

У ДЕІ Столичного округу OBOZREVATEL повідомили, що виїхали на місце інциденту, в п'ятницю, 26 березня, для з'ясування всіх обставин НП.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, київська влада хоче через суд зобов'язати Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві.