В Киеве уничтожили вековые дубы в Голосеевском лесу – в Госэкоинспекции отреагировали. Фото

В Киеве разгорелся скандал из-за того, что неизвестные под видом рабочих коммунальной службы, срезали 17 вековых дубов в Голосеевском лесу.

Об этом сообщил паблик "Клуб Коренного Киевлянина".

"За Сельскохозяйственным переулком, возле ботанического сада НУБиП, представитили "Зеленстроя" срезали 17 вековых дубов. У них на руках были документы о том, что они имеют право срезать сухостой. Однако ни один из дубов не был сухим", – сообщили в паблике.

Там же уточнили, что представители коммунальной службы ответили людям, что деревья росли не на территории Голосевского парка, а в ботаническом саду Национального университета биоресурсов и природопользования и у них есть на это полное право.

Часть деревьев уже вывезли. "Клуб Коренного Киевлянина"

Как оказалось, КО "Киевезеленстрой" не имеет к этому случаю никакого отношения. Руководство коммунального объединения уже отправило жалобу в Государственную экологическую инспекцию Украины.

В ДЭИ Столичного округа OBOZREVATEL сообщили, что выезжали на место инцидента, в пятницу, 26 марта, для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевские власти хотят через суд обязать Минобороны реставрировать дом Сикорского в Киеве.