У Києві вводять спецперепустки на проїзд: у КМДА озвучили подробиці

У Києві громадський наземний транспорт і метро працюватимуть за спеціальними перепустками пасажирів: перевозити тільки працівників підприємств критичної інфраструктури – лікарі, співробітники ГСЧС, поліції і важливих державних підприємств.

Про це OBOZREVATEL повідомило інформоване джерело в КМДА.

Також, в КМДА уточнили, що в четвер, 1 квітня, буде оголошений принцип роботи транспорту за спецперепустками в умовах жорсткого локдауна.

Поки невідомо, чи зможуть отримати перепустку в громадський транспорт Києва співробітники ЗМІ, як це було минулого року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун. Закриваються школи і дитсадки, міський транспорт працюватиме тільки за спецперепустками.