В Киеве вводят спецпропуска на проезд: в КГГА озвучили подробности

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве вводят спецпропуска на проезд: в КГГА озвучили подробности

В Киеве общественный наземный транспорт и метро будут работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры – врачи, сотрудники ГСЧС, полиции и важных государственных предприятий.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник в КГГА.

Также, в КГГА уточнили, что в четверг, 1 апреля, будет объявлен принцип работы транспорта по спецпропускам в условиях жесткого локдауна.

Пока неизвестно, смогут ли получить пропуск в общественный транспорт Киева сотрудники СМИ, как это было в прошлом году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун. Закрываются школы и детсады, городской транспорт будет работать только по спецпропускам.

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