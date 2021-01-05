У Києві сотні людей зустріли Новий рік під землею

У метро озвучили кількість пасажирів в останні хвилини старого і перші хвилини нового року

Новий, 2021-й, рік в київському метрополітені зустрів 741 пасажир.

Про це повідомив на сторінці в Facebook начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський. Таку кількість людей зафіксували в столичній підземці в останні 15 хвилин старого і перші 15 хвилин нового року.

"Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир. Саме стільки киян і гостей столиці скористалися підземкою з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021 року", – написав Брагінський.

Нагадаємо, "Київський метрополітен" в новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня, і на Різдво – в ніч з 6 на 7 січня вирішив продовжити роботу на три години. Водночас на деяких станціях в центрі міста обмежували вхід пасажирів, щоб уникнути масового скупчення людей на платформах.

А станцію метро "Поштова площа" напередодні Нового року прикрасили величезними святковими листівками.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ніч на 1 січня Україна зустріла Новий рік 2021. У деяких країнах свято розпочалося задовго до нас, в інших він наступив на кілька годин пізніше. А подекуди його і зовсім не відзначали.

OBOZREVATEL розповідав, хто і як в світі раніше і пізніше всіх зустрів найбільш очікуване свято, яке в цьогоріч проходило в умовах пандемії і строгих карантинних заборон.