В Киеве сотни людей встретили Новый год под землей

Новый, 2021-й, год в киевском метрополитене встретил 741 пассажир.

Об этом сообщил на странице в Facebook начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Такое количество людей зафиксировали в столичной подземке в последние 15 минут старого и первые 15 минут нового года.

"Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23:45 31 декабря 2020 года до 00:15 1 января 2021 года", – написал Брагинский.

Напомним, "Киевский метрополитен" в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января, и на Рождество – в ночь с 6 на 7 января решил продлить работу на три часа. В то же время на некоторых станциях в центре города ограничивали вход пассажиров, чтобы избежать массового скопления людей на платформах.

А станцию метро "Почтовая площадь" накануне Нового года украсили огромными праздничными открытками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 1 января Украина встретила Новый год 2021. В некоторых странах праздник начался задолго до нас, в других он наступил на несколько часов позже. А кое-где его и вовсе не отмечали.

OBOZREVATEL рассказывал, кто и как в мире раньше и позже всех встретил самый ожидаемый праздник, который в этом году проходил в условиях пандемии и строгих карантинных запретов.