У Києві на станції метро "Вокзальна" масово порушували карантин. Відео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
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3,9 т.
Для пасажирів були відчинені тільки одні двері

У Києві в середу, 14 квітня, на вході до вестибюля станції метрополітену "Вокзальна" в годину пік зібралась велика черга пасажирів.

На відео, розміщеному в мережі, можна побачити, що з чотирьох дверей для людей були відчинені тількі одні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пасажири проігнорували карантинні обмеження та стояли в черзі без дотримання дистанції. Водночас у деяких маска була спущена на підборіддя.

Пасажири стояли в черзі без дотримання дистанції.

Зазначимо, що з початку року подібна ситуація неодноразово повторювалася на різних станціях столичного метрополітену. В Києві 1 березня на станції метрополітену "Теремки" в годину пік помітили велику чергу людей.

Також величезний натовп був на вході до вестибюля станції "Академмістечко". Крім того, така сама ситуація спостерігалась у січні на станції метро "Героїв Дніпра".

Нагадаємо, 5 квітня, в Києві почали діяти строгі карантинні обмеження – громадський транспорт курсує тільки за спецперепустками і тільки для працівників критичної інфраструктури.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві влада вирішила ввести жорсткий локдаун із 5 до 16 квітня через критичну ситуацію з поширенням COVID-19.

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