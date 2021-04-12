У Києві біля Офісу президента з'явилася нова фотозона

У Києві на вулиці Банковій біля Офісу президента з'явилась фотозона, яка присвячена 30-річчю незалежності України.

Як повідомив "Вечірній Київ", локація складається з великих дзеркальних букв, які формують слово YOUkraine, що в перекладі означає "Ти-Україна" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На букві "i" розмістили цифру "30".

Кияни та гості столиці вже можуть зробити фото поруч з інсталяцією.

Зазначимо, раніше в мережі з'явилась карта з популярними місцями для побачень у Києві. Серед відомих місць для перших побачень жителі столиці назвали Контрактову площу та Хрещатик. Також для зустрічей пари вибирають станції метро "Арсенальна", "Льва Толстого" та "Золоті ворота".

Дослідники за 2 місяці зібрали понад 500 історій та відзначили на інтерактивній карті вказані містянами місця. Для того, щоб ознайомиться з місцями перших побачень у столиці, можна перейти на спеціально створений сайт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Києва з'явився унікальний світлофор.