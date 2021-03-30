В центре Киева появился уникальный светофор. Фото

В Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки, 3 светофор оборудовали специальными консолями со светодиодными модулями.

Как сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, это первый из шести объектов на этой улице, которые будут модернизированы коммунальщиками (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Подобные консоли вскоре установят на пересечениях бульвара Леси Украинки со следующими улицами: Джона Маккейна, Генерала Алмазова, Евгения Коновальца и Мечникова, а также на бульваре Леси Украинки, 14.

"Светодиодные консоли имеют низкое энергопотребление и нечувствителен к солнечному освещению сигнал. Хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде и акцентируют внимание водителей на сигналах светофора", – отметили в департаменте.

Напомним, как сообщал КП "Киевавтодор", на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах столицы.

В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 1 апреля на 7 улицах города перестанет действовать ограничение скоростного режима для автомобилей 50 километров в час.