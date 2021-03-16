В сети появилась карта с популярными местами для свиданий в Киеве

Среди популярных мест для первых свиданий в Киеве, жители столицы назвали Контрактовую площадь и Крещатик.

Как сообщили в пресс-службе киевского метрополитена, также популярными для встреч, называют Арсенальную, Льва Толстого и Золотые ворота (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сообщается, что исследователи за 2 месяца собрали более 500 историй и отметили на интерактивной карте указаны горожанами места.

"Метро сразу начало выделяться на карте, как место встречи и прощания для первых свиданий. Мы с командой зачитывались и радовались историям о часах разговоров или поцелуи на станциях. Впрочем, киевляне нас удивили и на карте обозначены и неожиданные места, например, Дарницкое кладбище, где одна пара ела мивину", – рассказала координатор команды Анна Кириченко.

Для того, чтобы ознакомится с местами первых свиданий в столице, можно перейти на специально созданный сайт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве станцию Оболонско-Теремковской линии метро "Васильковская" открыли спустя 5 лет после начала строительства, 15 декабря 2010 года. Во время проектирования она выглядела по-другому.