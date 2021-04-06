У "Феофанії" киян вакцинували проти коронавірусу під виглядом медиків – ЗМІ

У київській клінічній лікарні "Феофанія" проти коронавірусу масово щепили людей за попереднім записом нібито залишковими дозами вакцини, але деякі з них отримали щеплення препаратом, який призначався для медиків. Таких пацієнтів заносили у списки як працівників медзакладу.

Щоб отримати вакцину, охочі зверталися до лікарні телефоном, де їм призначали дату та час процедури, пише "LB.ua". Однак офіційно у "Феофанії" взагалі не робили щеплення залишковими дозами, повідомив координатор із вакцинації у Києві Василь Животенюк.

"Мобільна бригада приїжджає лише зробити щеплення. Лікарня має тільки надати доступ до інтернету, кабінету вакцинації і список медиків, завірений печаткою закладу. Це відповідальність головного лікаря. Мобільна бригада читає список і бачить, що вакцинує таку-то людину і це медик. Лише постфактум з’ясувалося, що дехто з вакцинованих не медик, а блогер", – сказав координатор.

Стало відомо, що мобільні бригади приїздили до "Феофанії" понад п'ять разів для вакцинації медпрацівників. Наразі зафіксовано два випадки, коли замість медиків щеплення отримали інші люди. При цьому вони були впевнені, що їх вакцинують саме залишковими дозами. Скільки всього людей було вакциновано таким способом, невідомо.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що він доручив провести перевірку можливого нецільового використання вакцини у клініці "Феофанія". Водночас за номером, яким раніше можна було записатися на щеплення, повідомили, що вакцинацію вже не проводять.

Нагадаємо, у Тернополі дві приватні фірми "Агропродсервіс" та "Тернопільський м’ясокомбінат" вакцинували 40 своїх співробітників проти коронавірусу, про що розповіли у Facebook. Через позачергове щеплення у мережі розгорівся скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна домовилася про постачання ще 10 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer, які надійдуть протягом 2021 року. Перша партія повинна прибути в найближчі місяці.