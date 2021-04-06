В "Феофании" киевлян вакцинировали против коронавируса под видом медиков – СМИ

В киевской клинической больнице "Феофания" от коронавируса массово прививали людей по предварительной записи якобы остаточными дозами вакцины, но некоторые из них получили прививки препаратом, который предназначался для медиков. Таких пациентов заносили в списки как работников медучреждения.

Чтобы получить вакцину, желающие обращались в больницу по телефону, где им назначали дату и время процедуры, пишет "LB.ua". Однако официально в "Феофании" вообще не делали прививки остаточными дозами, сообщил координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

"Мобильная бригада приезжает только сделать прививку. Больница должна только предоставить доступ к интернету, кабинета вакцинации и список медиков, заверенный печатью учреждения. Это ответственность главного врача. Мобильная бригада читает список и видит, что вакцинирует такого-то человека и это медик. Только постфактум выяснилось, что кое-кто из вакцинированных не медик, а блогер", – сказал координатор.

Стало известно, что мобильные бригады приезжали в "Феофанию" более пяти раз для вакцинации медработников. Сейчас зафиксировано два случая, когда вместо медиков прививки получили другие люди. При этом они были уверены, что их вакцинируют именно остаточными дозами. Сколько всего человек было вакцинировано таким образом, неизвестно.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что он поручил провести проверку возможного нецелевого использования вакцины в клинике "Феофания". В то же время по номеру, по которому ранее можно было записаться на прививку, сообщили, что вакцинацию уже не проводят.

Напомним, в Тернополе две частные фирмы "Агропродсервис" и "Тернопольский мясокомбинат" вакцинировали 40 своих сотрудников против коронавируса, о чем рассказали в Facebook. Из-за внеочередного прививания в сети разгорелся скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина договорилась о поставках еще 10 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Pfizer, которые поступят в течение 2021 года. Первая партия должна прибыть в ближайшие месяцы.