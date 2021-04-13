Почайна в Києві: історія зникнення легендарної річки. Фото

Почайна – легендарна, майже зникла річка Києва, яка є правою притокою Дніпра.

Як пише портал 44, вона увійшла в історію за часів Київської Русі й також називалась Йорданською.

Згідно з багатьма даними, вважається, що саме тут відбувалось Хрещення Русі під керівництвом князя Володимира в 988 році. Після цього, нібито в Почайну було велено скинути ідола слов'янського язичницького бога Велеса (Волоса).

Що стосується основної її назви, то найімовірніше, вона походить від давньослов'янських слів. Дослівного перекладу немає, але в корені присутні слова, які могли позначати воду, вологу, сирець, болотце чи джерело.

Удару по Почайні було завдано в 1960-70-ті роки, коли почалося будівництво житлового масиву Оболонь. Змінено русло було ще в XIX столітті, при будівництві Київської гавані на Рибальському острові (затока теж частина Почайни). Однак, коли будували Оболонський район, річку в кількох місцях засипали. Подекуди проклали підземні колектори, а десь і зовсім потік роз'єднали.

У 1967 році, вчений-історик Микола Шарлемань та архітектор Доліщинський закликали зберегти Почайну, розмістивши відповідну публікацію в газеті. На це відповіли, що їхню думку врахували і легендарну річку не знищили повністю.

Якщо говорити про справжнє русло, то витік Почайної був або в Йорданському, або, що ймовірніше – в Міністерському озері. На старих картах це повноцінна річка, що протікала повз Оболонь та Поділ, нижче від Хрещатика, і впадала в Дніпро.

Сьогодні річка – це система озер Опечень, до якої входять Йорданське, Андріївське (Богатирське), Пташине, Кирилівське, Лугове та Мінське озера.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на відкритті станції Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Бориспільська" презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзда Крюківського заводу.