Почайна в Киеве: история исчезновения легендарной реки. Фото

Почайна - легендарная, практически исчезнувшая река Киева, которая является правым притоком Днепра.

Как пишет портал 44, она вошла в историю во времена Киевской Руси и также называлась Иорданской.

Согласно многим данным, считается, что именно здесь происходило Крещение Руси под руководством князя Владимира в 988 году. После этого, якобы в Почайну было велено сбросить идол славянского языческого бога Велеса (Волоса).

Что касается основного ее названия, то вероятнее всего, оно происходит от древнеславянских слов. Дословного перевода нет, но в корне присутствуют слова, которые могли обозначать воду, влагу, сырец, болотце или источник.

Удар по Почайне был нанесен в 1960-70-е годы, когда началось строительство жилмассива Оболонь. Изменено русло было еще в XIX столетии, при строительстве Киевской гавани на Рыбальском острове (затока тоже часть Почайны). Однако, когда строили Оболонский район, реку в нескольких местах засыпали. Кое-где проложили подземные коллекторы, а где-то и вовсе поток разъединили.

В 1967 году, ученый-историк Николай Шарлемань и архитектор Долищинский призвали сохранить Почайну, разместив соответствующую публикацию в газете. На это ответили, что их мнение учли, и легендарную реку не уничтожили полностью.

Если говорить о настоящем русле, то исток Почайной был либо в Иорданском, либо, что вероятнее – в Министерском озере. На старых картах это полноценная река, протекавшая мимо Оболони и Подола, ниже Крещатика, и впадающая в Днепр.

Сегодня река – это система озер Опечень, в которую входят Иорданское, Андреевское (Богатырское), Пташиное, Кирилловское, Луговое и Минское озера.

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