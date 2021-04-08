На Київщині збудують нову дорогу за 3 мільярди гривень

Турецька компанія "Özaltın Holding" збудує нову автодорогу в Бучанському районі Київської області.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

"Дорога проходитиме через три громади – Борщагівську, Вишневу та Чабанівську – і створить відповідні транспортні розв’язки між цими територіями", – повідомили в КОДА.

Дорога сполучатиме між собою два міжнародні автошляхи М-06 Київ-Чоп та М-05 Київ-Одеса.

Окрім дороги, підрядник робіт має створити відповідну інфраструктуру для її належного утримання.

Попередня вартість реалізації проєкту становить 3 мільярди гривень.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 2021 року в Києві проведуть капітальні ремонти доріг та тротуарів на проспекті Степана Бандери, вулиці Борщагівській. А історичну вулицю Андріївську, що в Подільському районі, реконструюють.