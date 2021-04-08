На Киевщине построят новую дорогу за 3 миллиарда гривен
Турецкая компания "Özaltın Holding" построит новую автодорогу в Бучанском районе Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
"Дорога будет проходить через три общины – Борщаговскую, Вишневую и Чабановскую – и создаст соответствующие транспортные развязки между этими территориями", – сообщили в КОГА.
Дорога свяжет между собой два международных автодороги М-06 Киев-Чоп и М-05 Киев-Одесса.
Кроме дороги, подрядчик работ должен создать соответствующую инфраструктуру для ее надлежащего содержания.
Предварительная стоимость реализации проекта составляет 3 миллиарда гривен.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Киеве проведут капитальный ремонт дорог и тротуаров на проспекте Степана Бандеры, улице Борщаговской. А историческую улицу Андреевскую, что в Подольском районе реконструируют.