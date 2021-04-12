Локдаун у Києві: за тиждень поліція виявила понад тисячу порушень

У Києві з 5 по 11 квітня правоохоронці провели понад 3 тисячі перевірок щодо дотримання карантину. Було складено більше як 1 тисячу адмінматеріалів

Як повідомили в пресслужбі столичної поліції, всього було перевірено 3565 об'єктів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як наслідок, на юридичних осіб було складено 160 адміністративних протоколів за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину) КУпАП, на фізичних осіб – 976 постанов за частиною 2 статті 44-3 (перебування в громадських будівлях та транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту) КУпАП.

Правоохоронці також перевіряли наявність спецперепусток у пасажирів, які заходять у громадський транспорт та дотримання ними карантинних обмежень.

Зазначимо, в Києві протягом минулої доби, 11 квітня, зареєстрували 537 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі регіони з найбільш напруженою ситуацією з ліжко-місцями під COVID-19.