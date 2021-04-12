Локдаун в Киеве: за неделю полиция выявила более тысячи нарушений

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Больше всего админматериалов составили за отсутствие масок

В Киеве с 5 по 11 апреля правоохранители провели свыше 3 тысяч проверок относительно соблюдения карантина. Было составлено более 1 тысячи админматериалов

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, всего было проверено 3565 объектов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В результате на юридических лиц было составлено 160 административных протоколов по части 1 статьи 44-3 (Нарушение правил карантина) КУоАП, на физических лиц – 976 постановлений по части 2 статьи 44-3 (пребывание в общественных зданиях и транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) КУоАП.

Правоохранители также проверяли наличие спецпропусков у пассажиров, которые заходят в общественный транспорт и соблюдение ими карантинных ограничений.

Отметим, в Киеве в течение прошлых суток, 11 апреля, зарегистрировали 537 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Полиция провела более 3-х тысяч проверок.
Полицейские проверяли наличие спецпропусков.
Было составлено более тысячи админматериалов.
Проверки в общественном транспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы регионы с самой напряженной ситуацией с койко-местами под COVID-19.

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