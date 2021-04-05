Локдаун у Києві: Троєщинський ринок працює "на винос", на базарах товари за плівкою

У Києві через зростання захворюваності на COVID-19 із 5 квітня почали діяти посиленні карантинні обмеження. Зокрема, це стосувалося непродовольчих ринків та базарів.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, попри локдаун, один із найвідоміших речових ринків столиці – Троєщинський – продовжив працювати.

Так, уже поруч із центральним входом потенційних покупців зустрічають кілька людей, які пропонують людям куртки та джинси. На питання, у який спосіб вони продовжують торгувати незважаючи на карантин, один із продавців повідомив, що "працює на винос". Сам ринок закритий.

До того ж у разі потреби клієнт може не тільки купити все необхідне, але і приміряти товар. Для цього людину можуть таємно провести прямо до торговельної точки. Якщо необхідної речі немає, то її можуть знайти в іншому місці й відразу ж принести.

"Якщо людині потрібні речі, ми можемо допомогти. Хто хоче заробити – зможе це зробити. Я так уже третій локдаун працюю", – зазначив один із продавців.

На продуктових ринках більшість людей перебуває на робочих місцях винятково в масках, а сам товар захищений плівкою. Зокрема, на одному з базарів Деснянського району продавців і покупців за допомогою гучномовців постійно закликають використовувати засоби захисту.

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