КМДА хоче через суд зобов'язати Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві

Міноборони України хочуть через суд зобов'язати якомога швидше провести реставрацію будинку Сікорського в Києві

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський, йдеться про будівлю, яка є пам'яткою національного значення, передає пресслужба КМДА.

"Генпрокуратура в позовній заяві зазначила бездіяльність Міністерства культури. Тому не дивно, що боротьба за чергову пам'ятку, яка розташована в Києві, відбувається саме за поданням столичного Департаменту культурної спадщини. Та сама ситуація і з Гостинним двором, за який уже сім років поспіль бореться столична громада", – зазначив Мондрієвський.

Він нагадав, що мер Києва Віталій Кличко неодноразово звертався до Кабміну щодо передачі в комунальну власність будинка Сікорського.

Пів року тому Київрада також укотре закликала Кабмін передати цю будівлю у власність громади столиці. Однак ніяких зрушень не відбулося.

Будинок Сікорського – будівля в Києві, пам'ятка історії національного значення, розташована вулиці Ярославів Вал, 15 Б.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київської міськради 23 лютого звернувся до уряду з проханням завершити передачу Гостинного двору громаді міста.