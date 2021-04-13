Київська влада дозволила ресторанам та кафе монтувати літні тераси

У Києві з 15 квітня кафе та ресторани можуть розпочати монтаж літніх майданчиків.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Проте працювати літні тераси зможуть тільки після зняття карантинних обмежень.

"Працювати відкриті "зали" зможуть лише після повного зняття карантинних обмежень.Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але доки Київ не вийде із "червоної" зони про відкриття літніх майданчиків у роботі закладів не йдеться", – зазначили в Департаменті.

Там також нагадали, що в умовах карантинних обмежень кафе та ресторани працюють виключно навинос та доставку.

Зазначимо, що в Києві складна ситуація з поширенням коронавірусною хвороби і в середу, 14 квітня суворий локдаун можуть продовжити.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, власниками закладів громадського харчування зменшена сума пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою з нинішніх 50% до 1 гривні. Є програма компенсацій відсотків за кредитами підприємців, до якої розширили доступ. Плата за зовнішню рекламу та рекламу на комунальному транспорті знижена до 50%.