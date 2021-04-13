Киевские власти разрешили ресторанам и кафе монтировать летние террасы

В Киеве с 15 апреля кафе и рестораны могут начать монтаж летних площадок.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Однако работать летние террасы смогут только после снятия карантина.

"Работать открытые "залы"смогут только после полного снятия карантинных ограничений. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев в "красной" зоне речь об открытии летних площадок не идет", – отметили в Департаменте.

Там также напомнили, что в условиях карантина кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку.

Отметим, что в Киеве сложная ситуация с распространением коронавирусной болезни и в среду, 14 апреля строгий локдаун могут продлить.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, владельцами заведений общественного питания уменьшена сумма долевого участия в содержании объектов благоустройства с нынешних 50% до 1 гривны. Есть программа компенсаций процентов по кредитам предпринимателей, в которую расширили доступ. Плата за наружную рекламу и рекламу на коммунальном транспорте снизили до 50%.