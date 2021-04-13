У Києві прийшли з обшуками у ВДНГ: гендиректора підозрюють у корупції

На території ВДНГ у Києві, а також вдома у керівництва Експоцентру у вівторок, 13 квітня, провели обшуки.

Як повідомила пресслужба ВДНГ на своєму сайті, слідчі підозрюють генерального директора Євгена Мушкіна у зловживанні власним службовим становищем і отриманні хабаря за передачу в оренду держмайна.

Сам Мушкін у Facebook-акаунті підтвердив обшуки у своїй квартирі. Він назвав те, що трапилося, "свавіллям".

Гендиректор також заявив, що за час роботи на посаді "вже звик до постійних судів за державну землю, боротьбу за виживання і виплату величезного податкового боргу, який був сформований ВДНГ перед державою багато років тому".

9 квітня Експоцентр закрив усі податкові зобов'язання, заплативши близько 40 млн грн до казни.

Як стверджує Мушкін, комусь не дають спокою його спроби "відстояти цілісність території і зробити ВДНГ прикладом успішного відродження та трансформації державної інституції в Україні".

"Я не для того майже п'ять років керую Експоцентром, щоб так просто здатися", – підсумував він.

Зазначимо, що слідчі дії провели Національна поліція та Служба безпеки України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив, що за півтора року роботи на цій посаді йому неодноразово надходили погрози. Крім того, деякі люди пропонували чиновнику хабарі: частину з них він "здав" НАБУ.