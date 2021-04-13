В Киеве пришли с обысками в ВДНХ: гендиректора подозревают в коррупции

На территории ВДНХ в Киеве, а также дома у руководства Экспоцентра во вторник, 13 апреля, провели обыски.

Как сообщила пресс-служба ВДНХ на своем сайте, следователи подозревают генерального директора Евгения Мушкина в злоупотреблении собственным служебным положением и получении взятки за передачу в аренду госимущества.

Сам Мушкин в Facebook-аккаунте подтвердил обыски в своей квартире. Он назвал случившееся "произволом".

Гендиректор также заявил, что за время работы на должности "уже привык к постоянным судам за государственную землю, борьбе за выживание и выплате огромного налогового долга, который был сформирован ВДНГ перед государством много лет назад".

9 апреля Экспоцентр закрыл все налоговые обязательства, заплатив около 40 млн грн в казну.

Как утверждает Мушкин, кому-то не дают покоя его попытки "отстоять целостность территории и сделать ВДНГ примером успешного возрождения и трансформации государственной институции в Украине".

"Я не для того почти пять лет руковожу Экспоцентром, чтобы так просто сдаться", – подытожил он.

Отметим, что следственные действия провели Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что за полтора года работы на этой должности ему неоднократно поступали угрозы. Кроме того, некоторые люди предлагали чиновнику взятки: часть из них он "сдал" НАБУ.